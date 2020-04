Lautaro, l’idea dell’Inter è chiarissima. Mundo Deportivo: “Stamattina hanno confermato che…”

Continua il bombardamento mediatico dalla Spagna in merito al futuro di Lautaro Martinez, ormai primo ed unico obiettivo per l’attacco del Barcellona. Il giornalista del Mundo Deportivo Francisco Aguilar, tramite il suo profilo Twitter, ha dato aggiornamenti sulla situazione, spiegando la posizione dei dirigenti nerazzurri: “L’Inter rimane determinata sul fatto che Lautaro Martínez rimanga, non vuole cederlo o scambiarlo per nessuno. Confermato stamattina: Antonio Conte e Beppe Marotta lo lascerebbero andare solo per la clausola di 111 milioni e con quei soldi procederebbero con gli acquisti di cui avrebbero bisogno”.