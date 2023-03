Dumfries via per 30mln: “Il sostituto è Buchanan, incontro con intermediario a Milano”

L'Inter muove passi decisi verso Tajon Buchanan, esterno del Bruges in scadenza di contratto nel 2025. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, infatti, i dirigenti nerazzurri, pronti a sostituire Dumfries con il canadese, avrebbero incontrato l'intermediario Giuffrida alcuni giorni fa a Milano per gettare le basi di una trattativa con il club belga. Scrive calciomercato.com:

"L’Inter è sicura circa la bontà dell’operazione e muove passi decisi verso Tajon Buchanan, esterno destro attualmente di proprietà del Club Bruges. Contratto in scadenza 2025 e cartellino dal costo di poco superiore ai 10 milioni di euro, che però non rappresentano un ostacolo per Piero Ausilio, che nei propri piani coltiva l’idea, sempre più concreta, di inserirlo in rosa al posto di Denzel Dumfries. E proprio dalla cessione dell’olandese, l’Inter spera di ricavare tra i 25 e i 30 milioni di euro".