Biasin: “Porto-Inter decisiva per Inzaghi. Molti lo danno già trombato e poco ci manca”

Nel suo editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin ha sottolineato l'importanza di Porto-Inter soprattutto per il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra:

"Ma c’è poco da ridere ché questa sera l’Inter si gioca molto. Anzi, quasi tutto. Perché andare ai quarti di Champions significa prestigio, certo, ma significa soprattutto evitare che i cugini del Milan ti dicano “noi ci siamo e voi no, pirletti” e significa anche mettere in tasca una ventina di milioni che sono oro colato, e significa anche alleviare la pressione mediatica, inevitabilmente altissima dopo la mazzata di La Spezia. L’ennesima, tra l’altro".

"Ecco, sì, la partita di questa sera è decisiva per l’Inter e lo è soprattutto per il suo allenatore, Simone Inzaghi, per molti già trombato e se non è così, beh, poco ci manca".