Sky – Inter, deciso inserimento su Thuram: contatti riallacciati, si prova a soffiarlo al Milan

L'Inter sta seriamente provando a soffiare Marcus Thuram al Milan. Dopo le voci delle ultime ore sull'inserimento dei nerazzurri, Sky Sport conferma la volontà della dirigenza interista di riaprire un dossier abbandonato mesi fa e che potrebbe regalare un gran colpo a parametro zero per l'attacco di Simone Inzaghi, che vede al momento Lautaro Martinez come unica pedina certa.

Il Milan, ancora in vantaggio, nei giorni scorsi ha fatto tutti i passi necessari per il francese e attende ancora con fiducia la sua risposta, dopo il rifiuto al trasferimento al PSG. Ma l'Inter, in queste ore, ha fatto mosse decise per l'attaccante, con l'obiettivo di soffiarlo ai cugini.