FCIN1908 / L’Inter tenta il blitz per Thuram: risposta nelle prossime ore

Come appreso da Fcinter1908.it, l'Inter è tornata in piena corsa per Marcus Thuram: i nerazzurri provano il sorpasso al Milan

Redazione1908

E' corsa a due per Marcus Thuram. Perché se è vero che il Milan è da tempo sull'attaccante francese, in uscita a parametro zero dopo l'esperienza al Borussia Monchengladbach, è notizia delle ultime ore del ritorno di fiamma dell'Inter.