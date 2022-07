Inter, Skriniar assente solo per infortunio. Inzaghi ha chiesto un nuovo difensore

Inter a caccia di un difensore centrale. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla ricerca dell’erede di Andrea Ranocchia nella rosa nerazzurra: “Solo una settimana fa Simone a Ferrara, dopo aver rimontato il Monaco, aveva altro a cui pensare. Diceva di spingere con fiducia per la buona riuscita dell’operazione Bremer: sapere che il brasiliano ora è in Usa con la Juve non aiuta il buonumore. Il tecnico può, però, consolarsi, con notizie apparentemente buone sul fronte Skriniar, assente a Lens solo per infortunio. Inzaghi sa che con l’eventuale conferma di Milan e col trio titolare dietro rischia poco, ma ha ufficialmente chiesto un quarto centrale che rimpiazzi Ranocchia”, si legge.