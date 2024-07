Inter, Inzaghi aveva fatto questo nome per la difesa. Ora vuole Rodriguez

Simone Inzaghi vuole Ricardo Rodriguez per rinforzare la difesa della sua Inter. Ma non era il suo primissimo nome

Simone Inzaghi vuole Ricardo Rodriguez per rinforzare la difesa della sua Inter. Non era la prima scelta, ma ora lo è secondo Libero. “La prima richiesta del tecnico nerazzurro era stata Mario Hermoso: bocciato dalla proprietà per raggiunti limiti di età in relazione all’investimento da produrre, attorno ai 30 milioni di euro.