Inter, Kolarov e Perisic sotto esame: 2 obiettivi nel mirino. Ma il futuro…

Ultima stagione all'Inter per Kolarov e Perisic, che lavorano per essere protagonisti: gli obiettivi sono riscatto e continuità

Alessandro De Felice

Aleksandar Kolarov e Ivan Perisic partono ufficialmente alla ricerca di riscatto e continuità. Il serbo e il croato si preparano a una stagione in cui vogliono recitare un ruolo da protagonisti con la maglia dell'Inter e cancellare i dubbi del passato.

L'ex Roma si è dimezzato lo stipendio (da 3 a 1.5 milioni a stagione) per restare in nerazzurro e dimenticare un'annata complicata, in cui ha collezionato appena 11 presenze e un solo assist. Troppo poco per uno come lui. Kolarov parte nel ruolo di vice Bastoni ma potrà essere utilizzato all'occorrenza anche al posto di Ivan Perisic come quinto sulla fascia sinistra.

Il futuro del calciatore di Spalato è chiaro: il contratto in scadenza tra un anno da 5 milioni a stagione non sarà rinnovato. Ma in questa stagione il 32enne ex Bayern vuole tenersi stretta una maglia da titolare. C'è da battere la concorrenza di Dimarco, che ha già stregato Inzaghi, e quella discontinuità che rappresenta il vero tallone d'Achille di Perisic.

Secondo Tuttosport, Perisic non è incedibile e qualora dovesse essere recapitata un'offerta ufficiale in viale della Liberazione sarà presa in considerazione. Ma per ora il croato si gode l'Inter e vuole restare in cima alle gerarchie sulla fascia sinistra nerazzurra. Insieme a Kolarov, Perisic vuole vivere una stagione da protagonista, l'ultima in nerazzurro, prima di salutare l'Inter la prossima estate.