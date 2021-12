CM – Inter-Kostic, principio d’accordo? La verità sulla situazione

Gli aggiornamenti sullo scenario per la corsia sinistra dell'Inter: ecco la verità sulla pista Filip Kostic

La verità sulla pista Filip Kostic per la fascia sinistra dell'Inter. È circolato costantemente il nome dell'esterno nelle scorse settimane per la corsia mancina nerazzurra. Così Calciomercato.com ha fatto chiarezza sulla situazione: "Il rinnovo di Perisic è in stallo, l'Inter però continua a pensare al suo potenziale sostituto e fra i nomi seguiti c'è sicuramente Filip Kostic che con i nerazzurri ha trovato da tempo un principio di accordo. Un'intesa al momento rimasta solo verbale e che dovrà essere approfondita nel corso dei prossimi mesi", si legge.