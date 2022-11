Inter 2023-2024, cambia l’attacco? “Al momento solo Lautaro sicuro di restare. Thuram…”

L'attacco dell'Inter, in vista della prossima stagione, potrebbe cambiare volto. A confermarlo è calciomercato.com che indica in Lautaro l'unico incedibile:

"In Viale della Liberazione, escluso Lautaro Martinez, nessun attaccante è certo del suo futuro. Da Correa a Dzeko, sono in atto grandi movimenti e il concreto interesse per Thuram spinge a credere che il prossimo reparto che sarà consegnato nelle mani di Inzaghi sarà molto diverso da quello attuale. Se Lukaku ne farà parte o meno ad ora non è dato sapere: il Chelsea ha nelle mani il suo futuro. In caso di ulteriore prestito, Romelu sarà ancora interista, altrimenti la lunga e travagliata storia con l’Inter si concluderà tra qualche mese".