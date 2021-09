Inter, intesa verbale con Lautaro Martinez per il rinnovo: ecco le vere cifre

I dettagli dell'accordo raggiunto nelle ultime ore tra l'attaccante argentino e la società nerazzurra: ora manca solo la firma

Lautaro Martinez è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter. L’accordo è stato raggiunto, il Toro firmerà a breve il prolungamento con adeguamento. Oggi il Corriere della Sera si sofferma sui dettagli della nuova intesa trovata tra le parti: “L’Inter allontana i timori di una smobilitazione e dopo gli acquisti di Dzeko, Correa, Dumfries e Calhanoglu raggiunge l’intesa verbale con Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto fino al 2026. È stato sufficiente un breve incontro ieri con il procuratore del Toro, Alejandro Camano, per trovare un accordo sulla base di un ingaggio da 6 milioni annui più bonus da 500 mila euro. Si chiude così una trattativa estenuante e non priva di difficoltà, culminate lo scorso anno nel desiderio di fuga della punta”, si legge.