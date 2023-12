Osorio: “Lautaro ha un grande futuro. Inter-Valentini? Pronto per una big”

Aldo Osorio, ex attaccante di - tra le altre - Lecce, Crotone e Newell’s Old Boys, ha parlato ai microfoni di TWM.

Lautaro ha preso per mano l’Inter.

“Abiel Osorio, mio nipote. Gioca nel Velez. È uno alla Lautaro Martinez. Gli consiglierei il calcio italiano. È un ragazzo di vent’anni, giocare in Italia gli consentirebbe di migliorare tatticamente. Parliamo spesso. E infatti vuole andare in Italia o in Francia. È il suo sogno”.