Inter, attesa per Bremer: ad Appiano spunta già la maglia del brasiliano – FOTO

Ad Appiano Gentile spunta già la maglia di Gleison Bremer. In una bancarella all'esterno del centro sportivo dell'Inter, ecco la divisa numero 17 con il nome del brasiliano, primo obiettivo di mercato per rinforzare la difesa. La dirigenza nerazzurra è concentrata in entrata sulla trattativa col Torino per il giocatore e in uscita sull'operazione Skriniar col PSG. Lavori in corso, intanto la maglia di Bremer è già fuori dal centro sportivo ad attenderlo...