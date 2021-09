CM – Inter, Malinovskyi resta nei radar: l’Atalanta fissa il prezzo

Ieri ha segnato a San Siro nel 2-2, i nerazzurri lo monitorano da tempo: ecco la valutazione che fa l'Atalanta dell'ucraino

L’Inter continua a seguire da vicino Ruslan Malinovskyi, a segno ieri nel 2-2 di San Siro contro l’Atalanta. Il trequartista ucraino piace ai dirigenti nerazzurri, ma non è una priorità. Ecco quanto svelato da Calciomercato.com: “Malinovskyi resta nei radar dell'Inter, ma è da escludere un'offerta nei prossimi mesi. Per un discorso soprattutto di prezzo, che si è impennato nell'ultimo anno. Sbarcato nel luglio 2019 dal Genk per una cifra di poco superiore ai 13 milioni di euro, ora ne più di 30. Più del doppio. La cura Gasperini gli è servita, ora l'ex pupillo di Shevchenko è un giocatore meno anarchico tatticamente e più continuo nei novanta minuti. Un salto di qualità che potrebbe portarlo verso altri lidi. Ma che difficilmente gli farà prendere la via di Milano”, si legge.