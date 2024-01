In Francia – Juve, Milan e Inter disposte a fare offerta per Medina. Lens lo valuta 20 mln

In Francia parlano del mercato dell'Inter che accostano al calciatore del Lens, Facundo Medina. Oltre all'Inter e alla Juve, al calciatore argentino, un difensore nato nel 1999, si sono interessati i dirigenti interisti. Secondo Foot Mercato le tre big italiane sarebbero disposte a fare un'offerta per il calciatore. C'è anche la concorrenza di un club inglese che però non è noto.

"Ma Medina, arrivato nel 2020 per 4 milioni di euro, si trova bene al Lens e soprattutto costa più di venti milioni di euro. Una cifra importante, anche per questi tre club. Ben consapevole del valore di mercato del suo numero 14, il Lens, come già fatto con Kevin Danso, ha chiuso la porta due volte per il mercato di gennaio per il calciatore che è in scadenza nel giugno 2026 e c'è anche una fonte vicino al club della Ligue1 che parla di un possibile ulteriore prolungamento", si legge sul sito francese.