RMC Sport – L’Inter molla anche Taremi: i 30 milioni chiesti dal Porto ritenuti eccessivi

L'Inter molla anche la pista Taremi per l'attacco. Lo riferisce Sacha Tavolieri, giornalista belga di RMC Sport, secondo cui i nerazzurri avrebbero comunicato al Porto e al calciatore l'intenzione di non procedere con la trattativa per i costi eventuali dell'operazione, ma non solo.

"L'Inter molla Taremi! Il club italiano non ha intenzione di soddisfare le richieste economiche di 30 milioni di euro fatte dal Porto e opterà per altre opzioni. L'Inter ha detto anche all'entourage del giocatore che il motivo è che l'attaccante iraniano starà con la sua nazionale per un mese e mezzo e non vogliono spendere questi soldi per un attaccante che salterà 5 partite importanti. Il Tottenham al momento non è un'opzione, ma è ancora sulle tracce di Taremi...".