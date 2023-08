Come riportato da Sky Sport, in seguito all’incontro odierno con Tulio Tinti è molto vicino Emil Audero per il ruolo di vice Sommer

L’Inter sta per chiudere anche per il vice Yann Sommer dopo aver accolto in queste ore il nuovo titolare. Come riportato da Sky Sport, infatti, in seguito all’incontro odierno con Tulio Tinti è molto vicino Emil Audero. Sprint dei nerazzurri per il portiere, in uscita dalla Sampdoria e già accostato in passato al club. Prende sempre più quota per il ruolo di vice-Sommer.