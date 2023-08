Mercato Inter, GdS svela: “Proposti questi due svincolati in sede”

Un interessante retroscena sul mercato dell’Inter in arrivo dal sito della Gazzetta dello Sport. Prima di affondare e chiudere per Lazar Samardzic, ai dirigenti nerazzurri erano stati infatti proposti due nomi a 0. "Gli svincolati Pereyra e Kamada sono stati proposti, ma non hanno trovato unità di gradimento ad Appiano Gentile e in viale della Liberazione”, si legge. Pereyra è ancora libero, Kamada invece ha firmato con la Lazio.