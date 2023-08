Inter, Morata sempre più lontano? Il club ha una nuova politica societaria

È chiara la nuova strategia dell’Inter sul mercato, sia per i colpi già chiusi che per gli obiettivi: ecco perché Morata si allontana

Ringiovanire e se possibile ‘italianizzare’ la rosa di Simone Inzaghi. È questa la nuova strategia dell’Inter sul mercato, sia per i colpi già chiusi che per gli obiettivi. Ne parla oggi il Corriere dello Sport: “Ovviamente l’analisi definitiva verrà fatta a trattative concluse, ma anche gli altri obiettivi seguiti dai nerazzurri fin qui sono di gran lunga under 30 come dimostrano i nomi già circolati di Trubin, Balogun, Beto, Chalobah e Demiral. Il club ha un suo identikit ben preciso e continua a seguirlo.