Inter, la formazione-tipo 23/24: tra nuovi, ballottaggi e colpi in programma

Ballottaggi: Il portiere titolare arriverà dal mercato, il vice salvo sorprese anche, per il momento c'è Stankovic. Darmian a tutti gli effetti è il terzo di difesa a destra come nella seconda parte della scorsa stagione. Cuadrado ha già fatto vedere cose importanti in amichevole, si gioca il posto a destra con Dumfries (Inzaghi li alternerà molto). A centrocampo ha già brillato il nuovo arrivato Frattesi, si gioca una maglia con Mkhitaryan (a volte ci sarà spazio anche per entrambi, dipenderà dalle rotazioni). In attacco per il momento c'è Thuram accanto a Lautaro Martinez, con Correa terza scelta. Ma una punta arriverà dal mercato, con Scamacca primo indiziato a vestire nerazzurro.