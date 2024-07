Ora, resta da capire come si muoveranno i nerazzurri nel reparto arretrato, una volta sfumato l'obiettivo dei giorni scorsi. In queste ultime settimane, si sono fatti vari nomi in ottica nerazzurra, da Cabal, appunto, a Hermoso. Secondo Sport Mediaset, però, il nome adesso in cima alla lista di Marotta e Ausilio sarebbe Kiwior dell'Arsenal, reduce da una stagione in chiaroscuro con i gunners.