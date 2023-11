Marco Barzaghi: “Attacco, nome importante a giugno libero a zero. E l’Inter può pensarci”

"C'è un nome nuovo, anche lui in scadenza a giugno. Parliamo di Anthony Martial: male nelle ultime stagioni, in questa non ha ancora segnato. Sono quattro anni che non è più ai suoi livelli, ma talento indiscutibile. Dall'Inghilterra rimbalzano voci su un interesse dell'Inter. Il Manchester United avrebbe la possibile di far valere l'opzione per un rinnovo, ma visto lo scarso utilizzo che ne fa ten Hag non credo proprio che il club lo farà. E, viste le ultime stagioni, non credo che possa chiedere uno stipendio pari a quello attuale (14 milioni di euro)".