Sky – Dopo Lukaku, l’Inter non pensa solo a Balogun: idee Morata e Taremi

Iniziano a emergere i primi profili per l’attacco dell’Inter dopo quanto accaduto con Romelu Lukaku: ecco i nomi per Sky

Il nome di Folarin Balogun, ma non soltanto. Iniziano a emergere i primi profili per l’attacco dell’Inter, come svelato da Sky Sport. Ecco i giocatori seguiti dai dirigenti nerazzurri per l’attacco dopo quanto accaduto con Romelu Lukaku .

“Oltre al nome di Balogun, penso a Morata e Taremi anche per l'attacco. Sono profili sotto gli occhi di altri club anche. L'Inter considera una pista non percorribile quella di Romelu Lukaku. Non è mai stato così lontano dall'Inter come oggi”, le parole di Matteo Barzaghi in onda.