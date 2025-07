L'Inter era intenzionata a prenderlo per poi farlo giocare nell'Under 23 in Serie C ma, a sorpresa, un club di Serie A si è mosso e ha chiuso l'affare anticipando i nerazzurri.

"A sorpresa il Sassuolo ha chiuso per l’arrivo di Patrick Nuamah. Il classe 2005, rimasto svincolato dopo l’ultima stagione con il Brescia, è pronto per iniziare la sua prima avventura in Serie A. Per il centrocampista offensivo (e all’occorrenza esterno d’attacco) è pronto un contratto di 5 anni", scrive infatti Gianluca Di Marzio.