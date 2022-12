Da Udine – Inter, occhi su Beto: piace a Inzaghi, il prezzo e due alternative

Un nome nuovo per l'Inter, in vista della finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall'edizione di Udine del Gazzettino, i nerazzurri avrebbero messo nel proprio mirino Beto: "Cresce l'interesse dell'Inter per Beto: l'attaccante portoghese piace a Simone Inzaghi in vista della probabile partenza di Correa e Lukaku. Insieme al 9 portoghese, l'Inter studia Thuram ed En-Nesyri", si legge sul Gazzettino.