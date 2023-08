Sky – Inter concentrata su Balogun: oggi contatti con Arsenal e intermediari. Le cifre

Sky Sport fa sapere che in queste ore l'Inter è concentrata su Folarin Balogun: in giornata previsti contatti con Arsenal e intermediari

Folarin Balogun è il nome attualmente in cima alla lista dell’Inter per l’attacco. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per rinforzare il reparto avanzato di Simone Inzaghi e dall’Inghilterra nelle scorse ore sono arrivati segnali importanti, svela Sky.

“L’Inter si sta concentrando su Balogun, che piace molto al club. Diverso da Scamacca, che ha scelto l’Atalanta, ma è un prospetto interessante per presente e futuro. Inoltre, è finito in tribuna ieri con l’Arsenal, è un segnale importante: è fuori dalle rotazioni di Arteta. Anche in giornata sono previsti contatti con il club inglese e con gli agenti/intermediari. Un’operazione che sfonda il tetto dei 30 milioni di euro”, le parole del giornalista in studio.