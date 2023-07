Inter, Inzaghi e dirigenza d’accordo: “Onana sarà ceduto ad una sola condizione”

Sono giorni importanti per il futuro di Andrè Onana, tanto che è atteso anche il rilancio del Manchester United: "Inzaghi, in cuor suo, si augura pure che Andrè Onana resti alla base anche perché perderebbe, dopo Brozovic, un altro formidabile costruttore di gioco. Pensiero comune a chi dirige l’area tecnica: per questo motivo il sacrificio del camerunese sarà fatto soltanto nel caso in cui arrivasse un’offerta a cui sarebbe impossibile dire no", spiega Tuttosport.