"Insomma, servono due innesti, il grande obiettivo resta Frattesi, ma la priorità ora è Lukaku. C’è il rischio di vederselo sfuggire, nonostante il centrocampista romano abbia dato la sua preferenza al club nerazzurro. Le alternative hanno i nomi di Koopmeiners dell’Atalanta e di Samardzic dell’Udinese. Con quest’ultimo, che potrebbe valere anche come secondo rinforzo in mediana, e non solo come piano B o C per Frattesi", commenta il Corriere dello Sport che sottolinea come l'Inter debba prima cedere (Onana uno dei più seri candidati) per fare cassa e che lo stesso Koopmeiners è valutato 35-40 mln dall'Atalanta, con l'Inter che pensa di inserire una contropartita tecnica (Fabbian) per abbassare il prezzo.