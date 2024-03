Getty Images"Innanzitutto va segnalato il perimetro della questione, che non su tutti i fronti è delineato con precisione. Per esempio, quando si parla di "big" ci si riferisce alle colonne portanti dell'Inter: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e via dicendo. Salvo offerte clamorose e non preventivabili, la porta è sbarrata per loro come per gli altri elementi fondamentali della rosa. La prossima estate idealmente l'Inter vorrebbe però mantenere intatta tutta l'impalcatura e quindi in questa sede la cosiddetta "operazione rastrello" sonda la possibilità di arrivare a un attaccante senza rinunciare a nessuno".