Tanta delusione in casa Inter dopo l'eliminazione ai rigori in casa dell'Atletico. Ora bisognerà trasformare quella delusione in rabbia per conquistare quanto prima lo scudetto. Uno su tutti il più amareggiato dopo l'eliminazione, Lautaro Martinez.

"Il Toro è rimasto in silenzio dopo Madrid, è stato uno dei pochi a non commentare l’eliminazione. Lo descrivono delusissimo. Eccolo, il compito che ha Inzaghi in queste ore: spingere Lautaro ancora più su. L’argentino non è tipo che ha bisogno di essere motivato, sia chiaro. Ma certo lo stop di Madrid è stato duro da digerire, per di più condito dall’ennesimo errore dal dischetto", scrive La Gazzetta dello Sport.