In Spagna – Inter ha notato buon momento di Isco: a giugno è un parametro zero

Dalla Spagna arriva la notizia secondo la quale l'Inter avrebbe messo gli occhi su Isco, il centrocampista 31enne del Betis. Estadio Deportivo dedica un articolo al calciatore scrivendo che sta facendo benissimo in questo inizio di stagione. E Manuel Pellegrini, che gli sta dando spazio, si sta godendo le sue prestazioni. Il giocatore avrebbe attirato l'attenzione di club spagnoli ma non solo.

In estate ci sarebbero stati sondaggi da parte di un club del Qatar e due dell'Arabia Saudita: hanno chiesto informazioni attraverso alcuni intermediari, ma sia il club che il calciatore hanno detto no a queste squadre. Il giocatore aveva rifiutato in passato anche proposte arrivate da Medio Oriente, USA e Giappone. Voleva continuare nel calcio europeo, almeno fino a giugno 2024 quando scadrà il suo contratto. E in questo scenario - scrive il giornale spagnolo, l'Inter si è accorta del suo buon momento e sarebbe pronta ad offrirgli un buon ingaggio per prenderlo a costo zero.