Bilancio Inter, si va verso l’utile operativo nel 2023/2024. La maglia vale più del doppio

L'Inter ha approvato oggi il bilancio 2022/2023. Un bilancio con un rosso decisamente più basso rispetto al 140 dell'anno scorso. Per il 2023, il rosso si è fermato a 85 milioni ma di questi 85 ben 45 sono legati agli interessi sul debito, in particolar modo il bond da 415 milioni di euro in scadenza nel 2027.

Come sottolinea Calcio e Finanza, "la perdita operativa (ovverosia legata ai soli ricavi e costi, di fatto il risultato della gestione ordinaria senza oneri finanziari e tasse) per l’Inter nella stagione 2022/23 è stata così pari a circa 40 milioni di euro, su cui ha pesato in positivo la corsa fino alla finale di Champions League (con ricavi per 100 milioni dalla sola UEFA) con impatto sui ricavi da stadio (per complessivi 80 milioni), ma in negativo i mancati ricavi dalla sponsorizzazione con Digitalbits per complessivi 30 milioni di euro bonus compresi".