Klaassen all’Inter, ieri diceva: “Lascio l’Ajax solo per un bellissimo club”

E' attesa nelle prossime ore l'ufficialità di Davy Klaassen come nuovo giocatore dell'Inter. Ma un suo addio all'Ajax era già nell'aria ieri sera, quando il centrocampista è stato intervistato da Ziggo Sport dopo la sconfitta contro il Ludogorets in Europa League: "L'Ajax è il mio club, quindi non lo lascerò per una squadra qualsiasi: non me ne andrò solo per il gusto di farlo. Deve essere un bellissimo club", le sue parole di ieri. Sicuramente un ottimo modo di presentarsi ai suoi nuovi tifosi.