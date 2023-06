Inter, altri passi avanti per Frattesi. Piace Lazzari. I rinnovi di Calhanoglu e de Vrij…

"Con il giocatore l’accordo è stato trovato da tempo, mentre con il Sassuolo sono stati fatti passi avanti. Il centrocampista attende la chiusura definitiva dell’affare, per 35 milioni, per trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. In uscita sta per salutare Dzeko: è ormai vicinissimo al Fenerbahce, mentre nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio dei rinnovi di de Vrij e Calhanoglu. Per la difesa piace Lazzari della Lazio ed è ormai fatta per Bisseck dell’Aarhus, mentre è stato riscattato Acerbi dai biancocelesti per quattro milioni. Cosa che non sarà fatta per Bellanova con il Cagliari".