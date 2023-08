Benjamin Pavard è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Manca il via libera finale dalla Germania, sottolinea Sky Sport: “Per Pavard in nerazzurro si attende l’ok del Bayern Monaco per poi farlo arrivare a Milano. Sono ore di attesa, al momento non ci sono segnali perché possa succedere nella giornata odierna. Per l’Inter sarebbe molto importante averlo a Cagliari visto che Acerbi e Darmian oggi hanno lavorato a parte”, ha spiegato l’inviato di Sky.