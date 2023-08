Prosegue il lavoro dell'Inter per preparare la trasferta di Cagliari di lunedì prossimo. E anche Yann Sommer si sta allenando duramente per entrare sempre più nei meccanismi del gioco di Simone Inzaghi. Gioco nel quale presto entrerà anche Benjamin Pavard, che dopo i numerosi likes ai post dei nerazzurri, ha commentato con l'emoji del muscolo l'ultima foto del portiere svizzero: segno che non vede davvero l'ora di unirsi al suo ex compagno a Milano.