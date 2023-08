Sky – Inter, Acerbi e Darmian a parte. Pavard già a Cagliari? Manca ultimo via libera

Come anticipato ieri da FCIN1908.it, l’Inter vuole Benjamin Pavard già a Cagliari . Con Francesco Acerbi ancora a parte e idem Matteo Darmian, Simone Inzaghi spinge per avere il difensore entro la prossima partita di campionato in programma lunedì. Ecco le ultime da Sky Sport.

“Per Pavard si aspetta una chiamata dalla Baviera, il via libera per il suo approdo all’Inter. Si attende la comunicazione. L’allenamento odierno è appena terminato e hanno lavorato a parte sia Acerbi che Darmian, è ancora presto per capire se ci saranno a Cagliari, più probabile Darmian che Acerbi. Capite come sia importante avere Pavard il prima possibile con due difensori a parte”, le parole dell’inviato di Sky.