Pedullà: “Milinkovic-Savic? La priorità è Frattesi. Inter in pole, ma è da mantenere”

Il club nerazzurro, nell'incontro dei giorni scorsi col Sassuolo, ha acquisito la pole sul giocatore, ma il primo posto nella griglia di partenza deve essere mantenuto per non rischiare di perdere il giocatore che piace a Roma e Juve. La pole è stata guadagnata ma deve essere mantenuta nei fatti, ha sottolineato l'esperto di mercato. Correa è stato cercato dal Fenerbahce ma lui non valuta offerta al momento perché è alla ricerca di un altro tipo di esperienza. Frattesi al momento è la priorità rispetto a Milinkovic-Savic che al momento non ha offerte, ha aggiunto Pedullà.