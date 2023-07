L'Inter ora prepara la rivoluzione in porta: Sky Sport fa il punto sulla strategia in entrata dei nerazzurri

André Onana ha lasciato Appiano Gentile questa settimana: l'Inter ora prepara la rivoluzione in porta. Sky Sport fa il punto sulla strategia in entrata dei nerazzurri:

"Il piano dell’Inter è noto da tempo: dare l’assalto a Sommer del Bayern Monaco, che ha già dato l'ok ai nerazzurri. Il Bayern Monaco non vorrebbe accettare offerte inferiori rispetto ai 6 milioni della clausola, che l'Inter è pronta - nel caso in cui non si dovesse arrivare a un accordo con i tedeschi - comunque a pagare per avere il suo nuovo portiere titolare. L’Inter però non si fermerà a Sommer.