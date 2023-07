Sky Sport riporta come Andre abbia appena lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile dopo aver salutato tutti i compagni

Ora è davvero finita la storia tra Andre Onana e l'Inter. Il club nerazzurro ha infatti trovato ieri sera l'accordo con il Manchester United per la cessione del portiere per 55 milioni di euro ai Red Devils e ora lui è pronto ad unirsi alla sua nuova squadra. E a conferma di ciò, Sky Sport riporta come Andre abbia appena lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile dopo aver salutato tutti i compagni.