C’è un addio scritto entro il 2024: “Ecco perché l’Inter prova a piazzare questo colpo”

Il tempo è un fattore fondamentale nel calciomercato, nel programmare una squadra e per costruire al meglio il futuro. Soprattutto se è il tempo a decidere quali saranno le prossime mosse. Prendiamo Edin Dzeko: nonostante una stagione fin qui fantastica, il bosniaco dell'Inter ha una carta d'identità che presto presenterà il conto: a marzo, infatti, l'ex Roma compirà 37 anni. Forse troppi, per immaginarlo a Milano oltre il 2024. Ecco perché, come scrive calciomercato.com, i nerazzurri per l'attacco stanno provando a piazzare il colpo Thuram:

"Dzeko sta vivendo un momento di grazia e, anche se rinnovasse il contratto, è difficile immaginarlo a Milano oltre il 2024. Per questo all'Inter serve una certezza per il proprio reparto offensivo, e muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza può evitare che Thuram, che non rinnoverà con il Borussia Monchengladbach e potrà accordarsi con nuove squadre a partire da febbraio, diventi uno dei parametri zero più richiesti sul mercato".