Godin e Ranocchia in uscita, l’Inter punta (anche) su Pirola. “Ha la fiducia di Conte e…”

Tra i giocatori che fanno tuttora parte della rosa dell’Inter c’è Lorenzo Pirola che, il 16 giugno scorso, ha rinnovato il contratto che lo lega ai nerazzurri per i prossimi 5 anni e già dalla prossima stagione potrebbe avere più spazio. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, lo stesso Conte non ha mai nascosto l’ammirazione per il prodotto del settore giovanile nerazzurro a tal punto da promuoverlo in prima squadra per dargli la possibilità di allenarsi con difensori del calibro di Skriniar, de Vrij, Godin e anche Bastoni che ha subito dimostrato il proprio valore.

FATTORE CONTE – Pirola è entrato nelle grazie di Conte che già lo scorso anno lo tolse dal mercato e così vale anche per questa stagione: “Conte non è certo tecnico che fa regali: ogni cosa va conquistata con sudore e passione. E Pirola si è conquistato la sua fiducia, tanto che Antonio si è esposto più volte con la dirigenza. “Il ragazzo resta con noi”. Resterà anche quest’anno, almeno fino a gennaio. Le prossime uscite di Godin e Ranocchia sono in qualche modo una conseguenza della crescita di Pirola all’interno del gruppo Inter”, spiega La Gazzetta dello Sport che ammette come, nonostante l’arrivo di Kolarov, per Pirola potrebbe esserci più di una chance di entrare a far parte delle rotazioni dei tre centrali di difesa.