Sky – Inter, tra stanotte e domani si chiude con Sommer. Poi col Bayern…

Non è da escludere che l'Inter rinunci a Lukaku. Ha l'accordo con il Chelsea per 35mln+5mln di bonus, ma a questo punto non si trova il belga ed è irreperibile anche Ledure, il suo rappresentante. A Skysport, Di Marzio ha spiegato: "Ancora presto per parlare di alternative, anche perché potrebbe arrivare presto la chiamata di Lukaku. Non sono note le ragioni di questo silenzio. Ma l'Inter è molto nervosa e infastidita".