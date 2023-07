Sky – Clamoroso Lukaku: non risponde all’Inter, apertura forte alla Juve. C’era l’accordo col Chelsea

Il giocatore ora però - spiegano a Skysport - non risponde alle sollecitazioni dell'Inter per chiudere le operazioni. Evidentemente il calciatore ha dato un'apertura forte alla Juventus. Ha parlato attraverso Ledure col club bianconero e adesso che la società interista può chiudere col Chelsea non chiude con il giocatore. Non è da escludere che l'Inter non chiuda le porte al belga se non arrivassero nuovi segnali da parte del belga. "Non conosciamo i motivi di questo atteggiamento, se è amareggiato per le esclusioni dalla CL, ma ad oggi Lukaku non risponde più all'Inter", ha spiegato Di Marzio a Skysport.