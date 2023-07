Tuttosport – Inter, problema fideiussioni per mercato in Italia. Zhang le ritiene sconvenienti

"Nel percorso a ostacoli che è il mercato dell’Inter c’è un problema in più: l’impossibilità di spendere in Italia, non avendo crediti per operare sul mercato interno.Per aggirare il problema una possibilità ci sarebbe, ovvero coprire la spesa depositando una fideiussione bancaria a garanzia, pratica che - sin dai tempi di Thohir - non viene adottata, in quanto ritenuta sconveniente dalla proprietà. I crediti per operare sul mercato interno si possono infatti accumulare soltanto con operazioni Italia su Italia. Tanto per fare un esempio, il tesoretto maturato per la cessione di Pirola alla Salernitana è stato subito utilizzato per riscattare Acerbi dalla Lazio".