Il CorSport rivela: “Mercato giugno? Per l’Inter c’è un nome in mediana che fa impazzire tutti”

Il calciomercato invernale è finito da poche ore ma i dirigenti dell’Inter stanno già pensando all’estate e ai possibili rinforzi in vista della prossima stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe abbozzato l’affare con il Verona per il difensore Kumbulla e il prestito di Dimarco può valere come acconto al club gialloblù. In vista di giugno, poi, ci sarà da chiarire la questione esterno sinistro: l’arrivo di Young ha coperto la falla ma, sottolinea il CorSport, a giugno sarà fatto un investimento: i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri piacciono a Conte e possono tornare buoni per l’estate. “Come Castrovilli che, al di là del colpo Eriksen, è un profilo che per la mediana fa impazzire tutti, alla Pinetina sia in viale della Liberazione”, chiosa il quotidiano romano.