Inter, quattro giocatori verso l’addio: i rinnovi di contratto sono lontani

La dirigenza nerazzurra ha le idee chiare in vista della prossima stagione: questi giocatori possono dire addio

Quattro giocatori verso l’addio in casa Inter. Salvo sorprese, non rinnoveranno il loro contratto coi nerazzurri. Come riporta Tuttosport, a oggi non dovrebbero prolungare Ivan Perisic (2022) e Aleksandar Kolarov (2022), nessuna chance anche per Arturo Vidal (2022) e Alexis Sanchez (2023). Sono i più lontani al rinnovo di contratto coi nerazzurri al momento.