Sky – Inter su un difensore (e si può acquistare): i nomi. In attacco solo…

"I dirigenti nerazzurri hanno a disposizione la possibilità di acquistare un difensore perché non è arrivato un investimento importante sull'attaccante", ha spiegato a Sky Luca Marchetti. Gli ultimi giorni dell'Inter saranno quindi incentrati sul difensore. A centrocampo Sensi ha guadagnato posizioni e si deve capire se in attacco possono esserci occasioni in entrata e in uscita e per uscita si intende quella possibile di Correa.