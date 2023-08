Inter, mercato chiaro: ringiovanita e ‘italianizzata’ la rosa di Inzaghi. E il monte ingaggi…

La strategia dell'Inter

“Ringiovanire sul mercato. Un vero e proprio elisir per la nuova Inter di Simone Inzaghi, con lo sguardo puntato verso il futuro e non solo sulla stagione che sta per cominciare. L’impronta data dalla società è chiara, lo confermano le carte d’identità di chi è già arrivato in nerazzurro (o potrebbe arrivare presto) e chi ha salutato per svariati motivi, dalle esigenze di bilancio al contratto scaduto. In termini di età media c’è una differenza di ben 5 anni, mettendo a confronto gli 8 arrivi e probabili arrivi (in pole Samardzic, Sommer e Scamacca) con gli 8 nomi usciti dalla rosa a meno di un mese dalla chiusura del mercato.