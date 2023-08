Inter, c’è un nome già in lista per il 24/25: “Piace parecchio e a gennaio può…”

L’Inter guarda già al futuro: c’è un nome in particolare molto apprezzato dai dirigenti per il 24/25, svela La Gazzetta

È nel vivo la finestra estiva di mercato, ma l’Inter guarda già al futuro. C’è un nome in particolare molto apprezzato dai dirigenti per il 24/25, svela La Gazzetta dello Sport. Nello specifico, per il reparto difensivo: “In attesa di nuove idee, sul taccuino dei dirigenti dell'Inter c'è sempre il nome di Djalò, il portoghese che ha giocato sei mesi nella Primavera del Milan e che adesso sta recuperando dopo il grave infortunio di marzo al ginocchio.

Può essere un'opzione per gennaio (se sarà acquistabile a una cifra low cost) oppure per giugno (quando sarebbe un appetibile parametro zero): in viale della Liberazione piace parecchio”, si legge.